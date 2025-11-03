वांछित अपराधी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा, सलेमपुर पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार; गोली लगने से हुआ घायल
सलेमपुर में पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। अपराधी राजेश यादव, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ने इलाज के लिए ले जाते समय एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सलेमपुर। पुलिस की पिस्टल छिनकर फायरिंग करते भाग रहे गैंगस्टर के वांछित अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वह गंभीर रुप से घायल हो गया। इलाज के लिए पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस की पिस्तौल छिन फायर कर भाग रहे अपराधी मुठभेड़ में घायल
अंबेडकर नगर जनपद के जगदीशपुर, थाना जहांगीरगंज के रहने वाले राजेश यादव पुत्र मुन्नर यादव लार थाने का गैंगस्टर के तहत वांछित अभियुक्त है। कोतवाली पुलिस ने उसे रविवार की रात में चेरो रोड से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोतवाली लाया गया। इसके बाद उसने पेट दर्द करने का बहाना बनाया।
दाहिने पैर में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज
एसएसआई धर्मेंद्र मिश्र पुलिस टीम के साथ सोमवार की भोर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। तभी आरोपी ने उनकी सरकारी पिस्तौल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। दहशत फैलाने के बाद वह भागने लगा। चकरवा बहोरदास रोड पर भागते समय पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जिससे एक गोली उसके दाहिने पैर में लग गई और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई।
प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति गंभीर देख डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। आरोपित का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
सीओ मनोज कुमार ने बताया कि लार थाने में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। पुलिस काफी दिन से तलाश कर रही थी। पकड़े जाने के बाद वह पुलिस की पिस्टल से ही फायर कर दिया। जवाबी फायर में वह घायल हो गया।
