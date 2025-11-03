वांछित अपराधी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा, सलेमपुर पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार; गोली लगने से हुआ घायल

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। पुलिस की पिस्टल छिनकर फायरिंग करते भाग रहे गैंगस्टर के वांछित अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। गोली उसके दाहिने पैर में लगी और वह गंभीर रुप से घायल हो गया। इलाज के लिए पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।

पुलिस की पिस्तौल छिन फायर कर भाग रहे अपराधी मुठभेड़ में घायल अंबेडकर नगर जनपद के जगदीशपुर, थाना जहांगीरगंज के रहने वाले राजेश यादव पुत्र मुन्नर यादव लार थाने का गैंगस्टर के तहत वांछित अभियुक्त है। कोतवाली पुलिस ने उसे रविवार की रात में चेरो रोड से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोतवाली लाया गया। इसके बाद उसने पेट दर्द करने का बहाना बनाया।

दाहिने पैर में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज एसएसआई धर्मेंद्र मिश्र पुलिस टीम के साथ सोमवार की भोर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। तभी आरोपी ने उनकी सरकारी पिस्तौल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। दहशत फैलाने के बाद वह भागने लगा। चकरवा बहोरदास रोड पर भागते समय पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जिससे एक गोली उसके दाहिने पैर में लग गई और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई।