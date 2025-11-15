यूपी के इस जिले में 42.95 करोड़ से सुधरेगी जिले की बिजली व्यवस्था, लगेंगे 81 नए ट्रांसफार्मर 

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की ओर से 42.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नए ट्रांसफार्मर लगाने के साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। लाइनों में भी सुधार किया जाएगा। जिससे आगामी गर्मी के सीजन में न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि फाल्ट व ओवरलोड जैसी समस्या से भी निजात मिलेगी।

बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत जिले में 81 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिसमें 25 केवी के 26, 63 केवी के 21, 100 केवी के 15, 250 केवी के 19 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। नए ट्रांसफार्मर लगाने से उन क्षेत्रों में राहत मिलेगी, जहां कम क्षमता के कारण आए दिन फाल्ट या ओवरलोड की समस्या उत्पन्न होती है।

इसके साथ ही 311 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जानी है, जिसमें 10 से 25 केवी के 32, 16 से 25 केवी के नौ, 25 से 25 केवी के 91, 63 से 100 केवी के 82, 100 से 250 केवी के 95, 160 से 250 केवी के दो ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इससे ग्रामीण व शहरी दोनों ही इलाकों में वोल्टेज सुधार व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।