    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बढ़ेंगे केंद्र, बोर्ड की वेबसाइट पर किया जा रहा अपलोड

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    देवरिया जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। यह निर्णय परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने और छात्रों को बेहतर सुविधा ...और पढ़ें

    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बढ़ेंगे केंद्र।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम सूची जारी करने की तैयारी है। जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति की ओर से परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाया गया है। अनुमोदित सूची को बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 163 केंद्रों की सूची जारी की गई थी, इसमें वित्तविहीन, वित्तपोषित व राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल रहे। इसको लेकर ऑनलाइन 189 व ऑफलाइन 85 यानी कुल 274 आपत्तियां डीआईओएस कार्यालय को प्राप्त हुई थी।

    जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति की जांच में 14 केंद्र मानक विहीन पाए गए, जिसे सूची से बाहर कर दिया गया। कुल 149 केंद्र ही मानक के अनुरूप मिले हैं। जनप्रतिनिधियों की ओर से तीन दिन पहले तक सिफारिशें डीएम व डीआईओएस कार्यालय को प्राप्त हुईं। जिसे देखते हुए केंद्रों को लेकर अधिकारी बंद कमरे में घंटों माथापच्ची करते रहे।

    विभागीय लोगों का कहना है कि मानक के अनुरूप मिले 149 केंद्रों के अलावा 20 से 22 और केंद्र बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कई केंद्रों पर मानक से अधिक छात्र संख्या आवंटित किए थे। जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से सूची को अनुमोदन किया जा चुका है,लेकिन राजनीतिक दबाव को देखते हुए इसे गोपनीय रखा जा रहा है।

    सूची को अंतिम रूप दिया गया है। संख्या अभी गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन मानक के अनुरूप मिले केंद्रों के अलावा 20 से 22 केंद्र और बढ़ेंगे। बोर्ड की तरफ से जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। -शिव नारायण सिंह, डीआईओएस।