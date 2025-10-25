देवरिया में दो नाबालिग बहनें स्कूल से लापता, स्वजन परेशान, पुलिस की जांच जारी

संवाद सूत्र, पथरदेवा। बंजरिया पोखरभिंडा गांव की रहने वाली दो नाबालिग सगी बहनें शुक्रवार को स्कूल जाने के बाद से लापता हो गईं। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन परेशान हो गए। उन्होंने स्कूल पहुंचकर प्रबंधक से जानकारी ली, जहां बताया गया कि दोनों छात्राओं को अन्य बच्चों के साथ स्कूल वाहन से गांव में उतारा गया था।

परिजनों ने आस-पड़ोस में काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद छात्राओं की मां रुबीना खातून, पत्नी सदारत अली ने पुलिस को तहरीर देकर सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्रियां फलक 13 वर्ष और महक 11 वर्ष रोज की तरह शुक्रवार को स्कूल गई थीं, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटीं।