देवरिया में दीपावली के दिन करंट लगने से बुझ गया घर चिराग, मची चीख पुकार

जागरण संवाददाता, सोहनपुर/देवरिया। बनकटा थाना क्षेत्र के पचरुखिया में एक युवक को करंट लगने से मौत हो गई। स्वजन के अनुसार, सचिन कुमार यादव उम्र 20 पुत्र छबिला यादव दीपावली के दिन सोमवार को करीब पांच बजे अपनी दादी को नहलाने के लिए मोटर का तार होल्डर में लगा रहा था, तभी एक तार निकल कर पैर में चिपक गया जिससे युवक करंट की चपेट में आ गया।

घायल अवस्था में परिजन नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा ले गये जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कालेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु की सूचना पर परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया।