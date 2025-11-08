छत पर खेलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई 5 साल की मासूम, हादसे में गई जान

संवाद सूत्र, मझगांवा। घर की छत पर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। यह हादसा सुरौली थाना क्षेत्र के ग्राम परसा जंगल में शनिवार की शाम हुआ। स्वजन में चीख पुकार मच गई।

गांव के रहने वाले मेघनाथ यादव के छत के समीप से 11 हजार वोल्ट की लाइन गई है। उनकी पुत्री अनन्या छत पर खेल रही थी। तभी करंट की चपेट में आ गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर मां सरोज देवी दौड़ीं और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर दूर जा गिरीं।