मां के साथ जेल में रहने वाले बच्चों का भविष्य संवारने में नहीं होगी लापरवाही, लागू हुई 'सुरक्षित बचपन योजना'

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिला जेल में निरुद्ध महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने में अब लापरवाही नहीं हो पाएगी। उनका भविष्य संवारने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर सुरक्षित बचपन योजना लागू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डीएम ने संयुक्त निगरानी समिति गठित की है।

शासन की ओर से जेल में निरुद्ध महिला बंदियों के छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को समुचित पढ़ाई, उनके कल्याण, सर्वांगीण विकास व संरक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए उनकी सहमति के आधार पर समेकित योजना सुरक्षित बचपन योजना तैयार की गई है।