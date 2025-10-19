देवरिया में सर्प डसने पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए सांप लेकर पहुंचा सपेरा, देखते ही मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, देवरिया। सपेरों को सर्प ने उस समय डस लिया जब वह सर्प को पकड़ कर सीढ़ी के रास्ते नीचे उतर रहा था। सपेरे ने सर्प को एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया और उसे आसपास के लोग उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले आए। सर्प के साथ सपेरे को इमरजेंसी में देख अफरा तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरक्षा कर्मियों ने इमरजेंसी के सामने पेड़ के नीचे सर्प समेत डिब्बे को रखवाया तक लोगों ने राहत की सांस ली। इमरजेंसी में सपेरे का गंभीरावस्था में उपचार चल रहा है। घटना गौरीबाजार थाना क्षेत्र के भगवा पासी टोला की है। सपेरा वहां एक व्यक्ति के बुलाने पर गेंहुअन सर्प को पकड़ने गया था।

50 वर्षीय प्रेमचंद पुत्र सरफू गौरीबाजार क्षेत्र के सिरजम के रहने वाले हैं। वह सर्प पकड़ने का कार्य करते हैं। भगवा पासी टोला में सर्प मिलने की सूचना पर ग्रामीण उन्हें सर्प को पकड़ने के लिए घर से लेकर गए। सर्प राम भजन के घर में छत के बरजा पर सामान के बीच बैठा था। सर्प को प्रेमचंद ने पकड़ गया।

उसके सिर के नीचे गले के पास पकड़ कर वह सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे कि दूसरा हाथ सर्प के सिर से सट गया और सर्प ने डस लिया। आसपास के लोगों ने उन्हें उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया जहां उनका उपचार चल रहा है।