    SIR in UP: गणना फॉर्म अपलोड करने में तेजी, डिजिटाइज्ड के लिए मांगे गए 26 कंप्यूटर ऑपरेटर

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत गणना फॉर्म अपलोड करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। डेटा को तेजी से डिजिटाइज करने के लिए 26 कंप्यूटर ऑपरेटरों की मांग की गई है, जिससे प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा सके।

    गणना फॉर्म अपलोड करने में तेजी।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्र को डिजिटाइज्ड कार्य में तेजी लाई जा रही है। सभी विभागों से 26 कंप्यूटर आपरेटर की मांग की गई है। जिसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है।

    जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता 24,09,009 हैं। 2514 बूथों पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज्ड करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन संसाधन आड़े आ रहा है। 22 घंटे में 4.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

    रविवार की शाम चार बजे तक 17.57 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड हुए थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के प्रयास से इस आंकड़ा में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार दोपहर दो बजे तक 22.83 प्रतिशत यानी 549929 गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा सके।

    विधानसभा क्षेत्र देवरिया में डीआईओएस, बीएसए, डीपीओ, डीपीआरओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ईओ नगर पालिका, डीएसटीओ, डीडीओ व डीसी मनरेगा से एक-एक यानी कुल 10 कंप्यूटर आपरेटर की मांग गई है।

    रुद्रपुर, बरहज, सलेमपुर के लिए चार-चार कंप्यूटर आपरेटर मांगे गए हैं। एडीएम प्रशासन ने कहा है कि बीएलओ से प्राप्त गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की खराब प्रगति को देखते हुए कंप्यूटर आपरेटर तत्काल उपलब्ध कराएं।

    17 सुपरवाइजर का वेतन बाधित करने के लिए दिए निर्देश

    देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगाए गए 17 सुपरवाइजर का वेतन बाधित करने के लिए एएसडीएम सलेमपुर दीपराज सिंह ने दो दिन पहले बीएसए को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इनका डिजिटाइज्ड कार्य का प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम है।