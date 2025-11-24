SIR in UP: गणना फॉर्म अपलोड करने में तेजी, डिजिटाइज्ड के लिए मांगे गए 26 कंप्यूटर ऑपरेटर

जागरण संवाददाता, देवरिया। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्र को डिजिटाइज्ड कार्य में तेजी लाई जा रही है। सभी विभागों से 26 कंप्यूटर आपरेटर की मांग की गई है। जिसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है।

जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता 24,09,009 हैं। 2514 बूथों पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज्ड करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन संसाधन आड़े आ रहा है। 22 घंटे में 4.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

रविवार की शाम चार बजे तक 17.57 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड हुए थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के प्रयास से इस आंकड़ा में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार दोपहर दो बजे तक 22.83 प्रतिशत यानी 549929 गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा सके।