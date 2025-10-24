श्रेयांश शर्मा का भारतीय क्रिकेट टीम 'ए' में हुआ चयन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस स्टेडियम में खेलेंगे पहला मुकाबला

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के नई बाजार के रहने वाले श्रेयांश शर्मा का चयन भारतीय क्रिकेट टीम ए के लिए किया गया है। वह 15 फरवरी को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच में अपने बल्ले से जलवा बिखेरेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रेयांश ने शुरुआती दिनों में जिले के स्टेडियम के अलावा देवरिया खास में खेल के मैदान में प्रशिक्षक नागेंद्र त्रिपाठी की देखरेख में अभ्यास किया। वह वर्ष 2018 तक देवरिया में रहे उसके बाद 2020 में लखनऊ चले गए, वहां यंग क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक व क्रिकेट प्रशिक्षक उबित कलाम से प्रशिक्षण ले रहे हैं।

उनका चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरू के लिए भी हुआ है। यहां उन्हें प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। वह भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भारती शर्मा के पुत्र हैं। वर्ष 2019 में चेन्नई सुपर किंग के चेन्नई के शिविर में भी अभ्यास किया।