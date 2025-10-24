श्रेयांश शर्मा का भारतीय क्रिकेट टीम 'ए' में हुआ चयन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस स्टेडियम में खेलेंगे पहला मुकाबला
श्रेयांश शर्मा का भारतीय क्रिकेट टीम ए में चयन हुआ है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें यह मौका मिला है। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में खेलेंगे। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध स्टेडियम में होगा, जहाँ दर्शकों की भारी भीड़ होने की संभावना है। यह मैच उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के नई बाजार के रहने वाले श्रेयांश शर्मा का चयन भारतीय क्रिकेट टीम ए के लिए किया गया है। वह 15 फरवरी को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच में अपने बल्ले से जलवा बिखेरेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है।
श्रेयांश ने शुरुआती दिनों में जिले के स्टेडियम के अलावा देवरिया खास में खेल के मैदान में प्रशिक्षक नागेंद्र त्रिपाठी की देखरेख में अभ्यास किया। वह वर्ष 2018 तक देवरिया में रहे उसके बाद 2020 में लखनऊ चले गए, वहां यंग क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक व क्रिकेट प्रशिक्षक उबित कलाम से प्रशिक्षण ले रहे हैं।
उनका चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरू के लिए भी हुआ है। यहां उन्हें प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। वह भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भारती शर्मा के पुत्र हैं। वर्ष 2019 में चेन्नई सुपर किंग के चेन्नई के शिविर में भी अभ्यास किया।
उन्होंने वर्ष 2024 के अगस्त माह में लखनऊ में घरेलू एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक 18 छक्के मारा था। उसके बाद चर्चा में आए। उनकी इस उपलब्धि पर क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, देवरिया क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नागेंद्र त्रिपाठी, नीरज वाजपेयी आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
