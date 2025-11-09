Language
    टॉफी देने के बहाने दुकानदार ने बालिका के साथ की छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Saurabh Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    एक दुकानदार पर टॉफी देने के बहाने एक छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आरोपी दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के एक मोहल्ले में 40 वर्षीय मुस्लिम युवक किराने की दुकान चलाता है। वह कई दिनों से बगल में रहने वाले एक ई रिक्शा चालक की बालिका को टाफी देने के बहाने बुलाता था और दुकान के अंदर छेड़खानी करता था।

    उसे रविवार की देर शाम अश्लील हरकत किया। बालिका घर पहुंची और अश्लील हरकत के बारे में मां को बताई। उसके बाद पीड़ित बालिका के माता, पिता कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।

    पुलिस को दी तहरीर में बालिका के पिता ने बताया कि वह किराये की मकान में परिवार के साथ रहता है। बगल में एक युवक रहता है। मेरी बेटी को टाफी देने के बहाने वह दुकान में बुलाकर छेड़खानी करता है, इसके बार में उसने कई बार बताया, लेकिन हम लोग इसे नजरअंदाज कर देते थे।

    आज मेरी बेटी ने जब घर पहुंच कर फिर से जब दुकानदार के अश्लील हरकत करने की बात बताई तो मैं उससे पूछने गया। ऐसे में वह जान से मारने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।