टॉफी देने के बहाने दुकानदार ने बालिका के साथ की छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के एक मोहल्ले में 40 वर्षीय मुस्लिम युवक किराने की दुकान चलाता है। वह कई दिनों से बगल में रहने वाले एक ई रिक्शा चालक की बालिका को टाफी देने के बहाने बुलाता था और दुकान के अंदर छेड़खानी करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसे रविवार की देर शाम अश्लील हरकत किया। बालिका घर पहुंची और अश्लील हरकत के बारे में मां को बताई। उसके बाद पीड़ित बालिका के माता, पिता कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।

पुलिस को दी तहरीर में बालिका के पिता ने बताया कि वह किराये की मकान में परिवार के साथ रहता है। बगल में एक युवक रहता है। मेरी बेटी को टाफी देने के बहाने वह दुकान में बुलाकर छेड़खानी करता है, इसके बार में उसने कई बार बताया, लेकिन हम लोग इसे नजरअंदाज कर देते थे।