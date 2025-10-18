देवरिया में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, 'किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे'

जागरण संवाददाता, देवरिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि किसानों की सेवा ही भगवान की सेवा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर किसान की आय को दुगनी करना हमारा ध्येय है। गौरवशाली, आत्मनिर्भर समृद्ध भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। भारतीय किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। धन धान्य से भरा पड़ा है हमारा देश है। हमको फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कालेज में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वह मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर आयोजित दो दिवसीय कृषि मेले के दूसरे दिन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसानों भाइयों अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का प्रयोग करें।

गड़बड़ और खराब बीज बचने वाले सावधान हो जाएं। कठोर कार्रवाई की जाएगी। कड़ा कानून और बड़ा कानून लाएंगे। प्राकृतिक खेती को अपनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती और माटी की सुरक्षा करें। इसके लिए अधिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से बचना होगा।

इससे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की प्रतिमा का पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही, मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण करके प्रतिभागी किसानों औ छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री का वितरण भी किया गया।