Delhi Blast: धमाके में घायल शिवा पहुंचे घर, सुनाई आपबीती; बोले- 'उस लम्हे को याद कर सिहर जाता है दिल'
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट में घायल शिवा जायसवाल घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि चांदनी चौक के पास धमाका हुआ और वह घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उनसे मिलकर सांत्वना दी। शिवा की मां, जो कैंसर से पीड़ित हैं, अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थीं।
संवाद सूत्र, भलुअनी । दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के समीप हुए आतंकी बम विस्फोट में भलुअनी के व्यवसायी एवं यूथ ब्रिगेड के रक्तवीर शिवा जायसवाल जो बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह बुधवार को सुबह दिल्ली से सरकारी एंबुलेंस से अपने घर भलुअनी पहुंचे। स्वजन और नगरवासियों ने उनसे मिलकर कुशलक्षेम पूछते हुए घटना की जानकारी ली।
आतंकी विस्फोट के बारे में बताते हुए शिवा ने कहा कि वह अपने कपड़े की दुकान के लिए खरीदारी करने दिल्ली गए थे। चांदनी चौक के पास से वह जा ही रहे थे कि अचानक बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ और वह घायल होकर गिर गए। जहां विस्फोट हुआ उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, धमाके के बाद उसे जब होश आया तो उसने अपने को एक अस्पताल में पाया। चिकित्सकों ने बताया कि कार बम विस्फोट में वह घायल हुआ है। शिवा जायसवाल ने बताया कि उसके चेहरे, सिर, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। कान और नाक में भी चोट आई है।
कमर के अलावा कान और नाक का भी आपरेशन हुआ है। अस्पताल में दस दिन गुजारने के बाद घर लौटकर आया शिवा धमाके के उस मंजर को याद कर सिहर जा रहा है। शिवा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए ढांढ़स बंधाया था, मगर घटना में घायल होने के कारण उसे बहुत कुछ याद नहीं है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मिलने का प्रसारित वीडियो देखकर उसे थोड़ा बहुत याद भी आया है।
शिवा की मां भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष माया जायसवाल जो खुद कैंसर पीड़ित है, कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। इस घटना के बाद वह लगातार रो-रोकर अपने इकलौते बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही थीं। वह भी बहुत ही भावुक नजर आ रही थी, आंखों में आंसू लिए वह बस एकटक अपने बेटे को निहार रही थीं। इस दौरान संतोष मद्धेशिया, मनोज मद्धेशिया, दिनेश गुप्ता, श्रवण चौरसिया, मोहनलाल वर्मा, प्रमोद मौर्या, अमित मद्धेशिया एवं प्रशांत आदि ने शिवा व उनकी मां से मिलकर सांत्वना दी।
