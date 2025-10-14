देवरिया में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर शुरू हुई कार्रवाई, तीन विद्यालयों को बंद करने का नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, देवरिया। बिना मान्यता संचालित तीन निजी स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। नगर क्षेत्र के बीईओ देवमुनि वर्मा ने तीन दिन के भीतर छात्रों का नामांकन नजदीक के परिषदीय या मान्यता प्राप्त स्कूल में कराने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से खलबली मची है।

शहर के अबूबकर नगर मोहल्ले में जीनियस पब्लिक स्कूल व शहर के न्यू कॉलोनी में स्थित आरडी मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल संचालित है। नोटिस दिए जाने के बाद भी अभी तक दोनों स्कूल बंद नहीं हुए। बीईओ नगर क्षेत्र ने पुन: दोनों स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूल बिना मान्यता संचालित है।

छात्रहित में तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए अध्ययनरत छात्रों का नामांकन नजदीक के परिषदीय या मान्यता प्राप्त स्कूल में कराएं। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधक व प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। आरडीएम एकेडमी बरहज की मान्यता नर्सरी से पांचवीं तक के कक्षाओं के संचालन की है, लेकिन बिना मान्यता यहां कक्षा छह, सात व आठवीं तक की पढ़ाई की जा रही है। 10 अक्टूबर को बीईओ ने निरीक्षण किया तो सच्चाई सामने आ गई। यहां 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत मिले।