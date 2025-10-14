Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर शुरू हुई कार्रवाई, तीन विद्यालयों को बंद करने का नोटिस जारी

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    देवरिया में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन विद्यालयों को बंद करने का नोटिस जारी किया है, क्योंकि वे मानकों का उल्लंघन कर रहे थे। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही भेजें। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिना मान्यता संचालित तीन स्कूलों को बंद करने का नोटिस।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। बिना मान्यता संचालित तीन निजी स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। नगर क्षेत्र के बीईओ देवमुनि वर्मा ने तीन दिन के भीतर छात्रों का नामांकन नजदीक के परिषदीय या मान्यता प्राप्त स्कूल में कराने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से खलबली मची है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के अबूबकर नगर मोहल्ले में जीनियस पब्लिक स्कूल व शहर के न्यू कॉलोनी में स्थित आरडी मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल संचालित है। नोटिस दिए जाने के बाद भी अभी तक दोनों स्कूल बंद नहीं हुए। बीईओ नगर क्षेत्र ने पुन: दोनों स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूल बिना मान्यता संचालित है।

    छात्रहित में तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए अध्ययनरत छात्रों का नामांकन नजदीक के परिषदीय या मान्यता प्राप्त स्कूल में कराएं। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधक व प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे।

    आरडीएम एकेडमी बरहज की मान्यता नर्सरी से पांचवीं तक के कक्षाओं के संचालन की है, लेकिन बिना मान्यता यहां कक्षा छह, सात व आठवीं तक की पढ़ाई की जा रही है। 10 अक्टूबर को बीईओ ने निरीक्षण किया तो सच्चाई सामने आ गई। यहां 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत मिले।

    बीईओ ने बिना मान्यता संचालित कक्षा छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। बीईओ ने बताया कि दो स्कूल बिना मान्यता संचालित हो रहे हैं। जबकि एक स्कूल को पांचवीं तक मान्यता प्राप्त है, लेकिन कक्षा छठवीं से आठवीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है।