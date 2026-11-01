गाय ने पांच पैर वाली बछिया को दिया जन्म, देवरिया में देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

संवाद सूत्र, देवरिया। मुंडेरा बुजुर्ग गांव मे रात को एक गाय ने पांच पैरों वाली बछिया को जन्म दिया। बछिया के जन्म की खबर फैलते ही गांव में कौतूहल का माहौल बन गया। उसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी।

गांव निवासी रामसमुझ गुप्ता के घर रात उनकी गाय ने बछिया को जन्म दिया। जन्म के बाद जब स्वजन ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। बछिया के चार पैरों के अलावा गर्दन के पास एक अतिरिक्त पैर निकला हुआ है। यह देखकर परिवार के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए।