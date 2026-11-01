सोनभद्र में दो मगरमच्छ पकड़े गए, वन विभाग ने कर्मनाशा नदी में छोड़ा

जागरण संवाददाता, रामगढ़ (सोनभद्र)। वन रेंज रामगढ़ अंतर्गत महुअरी और रैंया गोसाई गांव में रविवार को दो मगरमच्छ पकड़े गए हैं। वन रेंज रामगढ़ अंतर्गत महुअरी गांव में दोपहर लगभग 3:30 बजे मगरमच्छ देखे जाने से गांव में दहशत व्याप्त हो गया। इसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों ने वन कार्यालय रामगढ़ वन क्षेत्राधिकारी आर एन वर्मा को दिया।

सूचना पर तत्काल वन क्षेत्राधिकारी आर एन वर्मा, डिप्टी रेंजर रविंद्र कुमार, वन दरोगा चंद्रकांत मिश्रा और वाचरों के साथ मौके पर पहुंच गए। जिसे सुरक्षित पकड़ कर शाम करीब पांच बजे सिलहट के पास कर्मनाशा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया।