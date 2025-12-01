Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालसाजों के गिरोह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, पुलिस ने पूछताछ के लिए पांच को उठाया

    By Saurabh Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    पुलिस ने जालसाजों के एक गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की है। इस दौरान, पांच संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके काम करने के तरीकों का पता चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देवरिया। जालसाजी कर लोगों के रुपये लूटने वाले गिरोह के कोतवाली क्षेत्र में होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। दो दिन में चार स्थानों पर दबिश देकर पांच को उठाया और पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसटीएफ व अन्य सूत्रों से पुलिस को यह सूचना मिली कि जिले में एक लुटेरों का गिरोह पहुंचा है। यह खाता में ऑनलाइन रुपये मंगाने के साथ ही जाली नोटो के जरिए लोगों का रुपया लूट कर फरार हो जाता है, जिसका रुपये लूटता है वह भी पुलिस को कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहता क्यों कि वह भी गलत कार्य के लिए ही रुपये लेकर धंधेबाजों के पास पहुंचता है।

    पुलिस उठाए गए पांचों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली कि एक ऐसा गिरोह है जो ऑनलाइन गेम खेलने के बहाने खाते में रुपये मंगाता है और खाते में रुपये आने के बाद कुछ रुपये खाताधारक को देकर सभी रुपये स्वयं ले लेता है।

    इसके अलावा जाली नोट भी इस गिरोह के सदस्य चलाते हैं, जिसमें पहले कुछ असली नोट, सौ रुपये व पांच सौ के देकर उसे जाली नोट बताते हैं। उसे नोट से खरीदारी करने को बोलते हैं। नोट के चल जाने पर ग्राहकों जब एक लाख व दो लाख असली रुपये लेकर जाली नोट लेने पहुंचता है तो वह उसे लूट कर फरार हो जाते हैं।

    जो व्यक्ति जाली नोट खरीदने आता है वह स्वयं गलत कार्यों में संलिप्त है, ऐसे में वह शिकायत करने से परहेज करता है। कारण ऐसा व्यक्ति जालसाजी कर रुपये कमाने के चक्कर में पड़ा है। पुलिस इस सूचना के बाद लगातार मुखबिरों को सक्रिय कर ऐसे लोगों की तलाश कर रही है।

    चर्चा है कि एक आरोपित गोरखपुर में पकड़ा गया है, जिसने कोतवाली क्षेत्र में गिरोह के डेरा डालने की बात बताई है। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है।

    प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस का काम है, अपराध मुक्त समाज बनाना। किस मामले में किसे उठाया गया है, यह बताना मुश्किल है। लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध जो भी काम करेगा या किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त है। पुलिस उसे बख्शने वाली नहीं है।