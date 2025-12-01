जालसाजों के गिरोह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, पुलिस ने पूछताछ के लिए पांच को उठाया

जागरण संवाददाता, देवरिया। जालसाजी कर लोगों के रुपये लूटने वाले गिरोह के कोतवाली क्षेत्र में होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। दो दिन में चार स्थानों पर दबिश देकर पांच को उठाया और पूछताछ कर रही है।

एसटीएफ व अन्य सूत्रों से पुलिस को यह सूचना मिली कि जिले में एक लुटेरों का गिरोह पहुंचा है। यह खाता में ऑनलाइन रुपये मंगाने के साथ ही जाली नोटो के जरिए लोगों का रुपया लूट कर फरार हो जाता है, जिसका रुपये लूटता है वह भी पुलिस को कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहता क्यों कि वह भी गलत कार्य के लिए ही रुपये लेकर धंधेबाजों के पास पहुंचता है।

पुलिस उठाए गए पांचों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली कि एक ऐसा गिरोह है जो ऑनलाइन गेम खेलने के बहाने खाते में रुपये मंगाता है और खाते में रुपये आने के बाद कुछ रुपये खाताधारक को देकर सभी रुपये स्वयं ले लेता है।

इसके अलावा जाली नोट भी इस गिरोह के सदस्य चलाते हैं, जिसमें पहले कुछ असली नोट, सौ रुपये व पांच सौ के देकर उसे जाली नोट बताते हैं। उसे नोट से खरीदारी करने को बोलते हैं। नोट के चल जाने पर ग्राहकों जब एक लाख व दो लाख असली रुपये लेकर जाली नोट लेने पहुंचता है तो वह उसे लूट कर फरार हो जाते हैं।

जो व्यक्ति जाली नोट खरीदने आता है वह स्वयं गलत कार्यों में संलिप्त है, ऐसे में वह शिकायत करने से परहेज करता है। कारण ऐसा व्यक्ति जालसाजी कर रुपये कमाने के चक्कर में पड़ा है। पुलिस इस सूचना के बाद लगातार मुखबिरों को सक्रिय कर ऐसे लोगों की तलाश कर रही है।