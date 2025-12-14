Language
    रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर के साथ पुलिस ने की जबरदस्ती, संगठन ने कानूनी लड़ाई लड़ने का किया एलान

    By Saurabh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:16 PM (IST)

    रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर के साथ जबरदस्ती करने का आरोप।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी जेल में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मिले और उनकी पीड़ा सुनी। स्टेशन रोड के एक होटल में रुके पार्टी के पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा कि रिटायर्ड आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्याय हुआ है, ज्यादती की गई है।

    मानवाधिकार आयोग से लेकर उच्चाधिकारियों के शिकायती पत्र भेजा जा रहा है। छोटे दलों से लेकर अन्य दलों से सहयोग लेकर प्रदेश के सभी जिलों में संघर्ष किया जाएगा। इस लड़ाई को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे।

    राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा, देवी पाटन मंडल के मंडल अध्यक्ष मंगल गिरि, बलिया के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन गिरि, मास्टर अब्दुल अजीज ने बताया कि जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस ने 50 शिकायती पत्र मानवाधिकार आयोग समेत उच्चाधिकारियों को व 20 शिकायती पत्र न्यायिक अधिकारियों को जेल से भेजा है।

    हैरत की बात यह है कि जिस जमीन की बिक्री के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उस जमीन को उद्योग विभाग ने बेचा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

    ट्रेन रोक कर उनकी गिरफ्तारी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। उनका मोबाइल ले लिया गया। उनकी पत्नी फोन करती रही, उनका फोन भी अधिकारी नहीं उठाए। अगले दिन सुबह पता चला कि सादा वर्दी में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है।