रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर के साथ पुलिस ने की जबरदस्ती, संगठन ने कानूनी लड़ाई लड़ने का किया एलान

जागरण संवाददाता, देवरिया। आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी जेल में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मिले और उनकी पीड़ा सुनी। स्टेशन रोड के एक होटल में रुके पार्टी के पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा कि रिटायर्ड आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्याय हुआ है, ज्यादती की गई है।

मानवाधिकार आयोग से लेकर उच्चाधिकारियों के शिकायती पत्र भेजा जा रहा है। छोटे दलों से लेकर अन्य दलों से सहयोग लेकर प्रदेश के सभी जिलों में संघर्ष किया जाएगा। इस लड़ाई को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा, देवी पाटन मंडल के मंडल अध्यक्ष मंगल गिरि, बलिया के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन गिरि, मास्टर अब्दुल अजीज ने बताया कि जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस ने 50 शिकायती पत्र मानवाधिकार आयोग समेत उच्चाधिकारियों को व 20 शिकायती पत्र न्यायिक अधिकारियों को जेल से भेजा है।