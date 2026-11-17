जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026-27 के तहत जिले में 2867 लाभार्थियों को आवास का लाभ मिलेगा। इसके लिए विकास खंडवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है।

पहले चरण में एक हजार पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये भेजे जाएंगे। योजना के तहत प्रति आवास 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए लाभार्थियों के आधार और बैंक खातों का सत्यापन कराकर विवरण पोर्टल पर फीड कराया जा रहा है।

योजना के तहत जिले में कुल 54,697 आवेदन प्राप्त हुए थे। विभागीय सत्यापन में इनमें से 26,985 आवेदक पात्र पाए गए। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष के लिए शासन से 2867 आवास का ही लक्ष्य मिला है। इस तरह पात्र आवेदकों की तुलना में लक्ष्य काफी कम है। करीब 24,118 पात्र परिवारों को फिलहाल आवास आवंटन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए विकास खंडवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किस्त मिलने के बाद शुरू हाेगा निर्माण बैतालपुर में 184, बनकटा में 229, बरहज में 240, भागलपुर में 207, भलुअनी में 127, भटनी में 102, भाटपाररानी में 162, देवरिया सदर में 138, देसही देवरिया में 36, गौरीबाजार में 260, लार में 196, पथरदेवा में 171, रामपुर कारखाना में 82, रुद्रपुर में 473, सलेमपुर में 181 और तरकुलवा में 79 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों को तीन किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त मिलने के बाद आवास निर्माण शुरू कराया जाएगा।

परियोजना निदेशक एवं डीडीओ सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में एक हजार लाभार्थियों के आधार और बैंक खातों का सत्यापन कराया जा रहा है। विवरण की फीडिंग पूरी होते ही उनके खातों में पहली किस्त की धनराशि भेज दी जाएगी।