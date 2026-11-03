PM आवास योजना: आजमगढ़ में 12 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा अपना घर, 2490 के खाते में पहुंचेगी पहली किस्त

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास का लाभ बारह हजार 52 पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। इसके लिए शासन से लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। अब इनके स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। इसमें भी पात्र लाभार्थियों में से 2490 लाथार्थियों की स्वीकृति की कार्रवाई पूरी हो गई है।

दीपावली के पूर्व इन लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में भेजी जाने वाली धनराशि की रकम 40-40 हजार रुपये दीपावली के पूर्व तक पहुंच जाएगी। ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग द्वारा नौ करोड़ 96 लाख रुपये भेजे जाएंगे। शेष बचे पात्र लाभार्थियों की स्वीकृति भी बहुत जल्द मिल जाएगी, इसके बाद इनके खाते में भी प्रथम किस्त भेज दी जाएगी।

दिसंबर-2024 से पीएम आवास के लिए सर्वे हुआ था। इसमें आवेदकों ने खुद से भी हिस्सा लिया और सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने भी सर्वे किया था। सर्वे के दौरान कुल एक लाख 65 हजार 217 लोगों का पीएम आवास के लिए आवेदन मिला था।

1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मिला पीएम आवास इसके बाद जिला स्तरीय टीम ने जब इसका सत्यापन किया तो करीब पचास हजार ऐसे आवेदक मिले, जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। इसके बाद इनका नाम सूची से डिलीट कर दिया गया। शेष बचे एक लाख 15 हजार 217 पात्र लाभार्थी बचे हैं, जिनको पीएम आवास का लाभ मिलना है।