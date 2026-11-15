देवरिया में पारंपरिक खेती छोड़ जैविक अपना रहे किसान, कम लागत में हो रहा बंपर मुनाफा

जागरण संवाददाता, बरहज। खेती-किसानी में बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के बीच किसान अब परंपरागत तौर-तरीकों से आगे बढ़कर जैविक खेती और आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं। खासकर सब्जियों की जैविक खेती किसानों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया बन रही है।

गोबर की खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और पशुपालन को खेती से जोड़कर किसान न केवल लागत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं।

भलुअनी के किसान राजनाथ यादव ने बताया कि परंपरागत खेती से अब परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में तकनीक के साथ जैविक सब्जी की खेती ने किसानों के सामने नई संभावनाएं पैदा की हैं।

कपरवार निवासी किसान ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि पहले संसाधनों की कमी के बावजूद किसानों को अधिक मेहनत करनी पड़ती थी और पैदावार भी कम होती थी। आज संसाधन बढ़े हैं, लेकिन बहुत से किसान अब भी परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं। इससे अपेक्षित आमदनी नहीं हो पा रही है।