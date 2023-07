Deoria News: ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध दंपती की मौत, GRP टीम के पहुंचने से पहले ही कर दिया अंतिम संस्कार

घटना खुखुंदू क्षेत्र के नूनखार रेलवे स्टेशन के पास हुई। बताया जा रहा है कि दंपती रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे स्वजनों ने जीआरपी के पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया।

ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध दंपती की मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया जिले के खुखुंदू क्षेत्र के नूनखार रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से दंपती की गुरुवार की देर रात मौत हो गई। जीआरपी के पहुंचने से पहले ही घरवालों ने दंपती का अंतिम संस्कार कर दिया। यह है मामला मकुनही गांव के रहने वाले 65 वर्षीय मोहन मद्धेशिया व उनकी 60 वर्षीया पत्नी विमला देवी गुरुवार की रात गोरखपुर-छपरा रेल खंड पर नूनखार रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। आसपास के लोग पहुंचे और शव उठाकर घर ले गए तथा अंतिम संस्कार कर दिया। क्या कहते हैं अधिकारी जीआरपी देवरिया के प्रभारी निरीक्षक सुधाकर उपाध्याय का कहना है कि सूचना पर टीम गई थी। उसके पहले ही स्वजन अंतिम संस्कार कर दिए थे। परिवार व गांव के लोगों का कहना है कि दोनों लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, उस समय ट्रेन की चपेट में आ गए। हालांकि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

