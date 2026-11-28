संवाद सूत्र, मझौलीराज। नवलपुर-मझौलीराज के बीच छोटी गंडक नदी पर बने पीपा पुल से दोबारा आवागमन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। पुल चालू कराने की तैयारियां तेज होने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी है। इसके शुरू होते ही दोनों तरफ के गांवों के लोगों को नदी पार करने के लिए लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़ेगा।

पीपा पुल बंद रहने से लोगों को नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इसका सबसे अधिक असर रोजाना आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, किसानों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है।

दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। पुल चालू होने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि लोगों के समय और ईंधन की भी बचत होगी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, नवलपुर और मझौलीराज के बीच यह पीपा पुल आसपास के गांवों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम है। बाजार पहुंचने, खेती-किसानी और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को इसी रास्ते से सहूलियत मिलती है।

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पुल बंद होने से इन कामों के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। पुल को दोबारा चालू करने की तैयारियां तेज होने के बाद लोगों को जल्द आवागमन बहाल होने की आस जगी है।

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