जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से करीब 55 लाख रुपये ठगने के आरोपित हिस्ट्रीशीटर मनोज कुमार पांडेय को रायपुर पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपित इलेक्ट्रानिक डिवाइस से फर्जी प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों को थमाता था।

पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, देवरिया निवासी दयानंद शर्मा से एफसीआइ में असिस्टेंट (एजी-III) की नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये मांगे गए थे। अलग-अलग किस्तों में आठ लाख 14 हजार रुपये लेने के बाद उसे फर्जी एडमिट कार्ड और नियुक्ति पत्र दे दिया गया।