जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। नारायणपुर में 54.58 करोड़ रुपये की लागत से 132/33 केवी (2×40 एमवीए) विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसका शिलान्यास एवं भूमिपूजन 22 नवंबर को होगा।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मौजूद रहेंगे, जबकि प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़कर क्षेत्रवासियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से निर्मित होने वाले इस उपकेंद्र को क्षेत्र की बिजली व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के मार्गदर्शन में इस परियोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है।