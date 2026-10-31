देवरिया में नाबालिग का बनवा दिया जॉब कार्ड, प्रधान-सचिव पर मुकदमा

संवाद सूत्र, खुखुंदू, (देवरिया)। मनरेगा में नाबालिग को मजदूर दिखाकर सरकारी अभिलेखों में उसकी उम्र 35 वर्ष दर्ज करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपने पुत्र का जाब कार्ड बनवाने के लिए उसकी वास्तविक उम्र में हेरफेर कराई। शिकायत पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए ग्राम प्रधान, उनके पुत्र, ग्राम पंचायत सचिव समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला देवरिया जिले के जैतपुरा गांव का है। देवरिया के अहमद नगर निवासी और स्थायी पता जैतपुरा बताने वाले नसीम अहमद ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 12 दिसंबर 2021 को ग्राम प्रधान जहीरुद्दीन खान और ग्राम पंचायत सचिव अनिल कुमार की मिलीभगत से प्रधान के पुत्र अदनान खान का मनरेगा जाब कार्ड संख्या 360-32-036-433 बनवाया गया।