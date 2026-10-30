देवरिया में राप्ती नदी के कपरवार घाट पर नए फोरलेन सेतु की जगी आस, आसान होगा सफर

जागरण संवाददाता, देवरिया। कपरवार में राप्ती नदी पर बना उग्रसेन सेतु बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। सेतु पर गड्ढे बनने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। दशकों पुराने इस सेतु की कम चौड़ाई और बढ़ते यातायात के दबाव ने अब समानांतर नए फोरलेन सेतु की जरूरत बढ़ा दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे रामजानकी मार्ग (एनएच-227ए) पर नए सेतु का प्रस्ताव अगस्त में भेजा गया है।

तीन नवंबर को दिल्ली में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रस्ताव को वार्षिक योजना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। नए फोरलेन सेतु के निर्माण से ही कसया-देवरिया-सोनूघाट-बरहज होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित नार्थ-साउथ कारिडोर पर निर्बाध आवागमन की राह आसान हो सकेगी।

भारतमाला परियोजना के तहत गोरखपुर के बड़हलगंज से मेहरौनाघाट तक रामजानकी मार्ग का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। कपरवार-बरहज खंड में कपरवार के पास लगभग दो किलोमीटर तक सड़क की चौड़ाई 14 मीटर रखी गई है, जबकि इसके आगे यह 10 मीटर रह जाती है।

दूसरी ओर, उग्रसेन सेतु की सीमित चौड़ाई और भारी वाहनों का बढ़ता दबाव आवागमन को प्रभावित कर रहा है। पहले भी सेतु के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नए सेतु के साथ कपरवार से बरहज के बीच आबादी से बाहर ग्रीनफील्ड बाईपास बनाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है।