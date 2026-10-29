पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त कल होगी जारी, देवरिया में मनेगा किसान उत्सव

जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त शुक्रवार को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से किसानों के खाते में किस्त की धनराशि भेजेंगे। इस अवसर पर जिले में ग्राम पंचायत, विकास खंड, तहसील और जिला स्तर के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों पर पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया जाएगा।

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम में अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पात्र किसानों का पंजीकरण कराने, योजना से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और शिकायतों का निस्तारण करने को कहा है।