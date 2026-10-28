देवरिया में गर्भवती गुड़िया की हत्या का आरोपित सुपारी किलर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर, देवरिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रुद्रपुर परिसर स्थित कर्मचारी आवास में 25 अक्टूबर 2026 को गर्भवती गुड़िया विश्वकर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित सुपारी किलर राम अशीष यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है।

मंगलवार को रुद्रपुर-असवनपार मार्ग पर अवस्थी चौराहे के पास हुई यह मुठभेड़ हुई। घायल आरोपित को सीएचसी रुद्रपुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। बाइक पर सवार उसका साथी नरेश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया तो वे बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपितों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी बाइक फिसलकर गिर गई और दोनों भागने लगे। ग्राम सिहोरचक के पास पीछे बैठे आरोपित ने पेड़ की आड़ लेकर पुलिस टीम को गोली मारने की धमकी दी।

पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने दोबारा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र के छपरा गांव निवासी रामआशीष यादव पुत्र स्वर्गीय रमाकांत यादव के रूप में हुई है।