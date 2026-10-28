गोरखपुर में प्लेटफार्मों पर लग रहे कालम ने जगाई 'एफओबी' के जल्द निर्माण की उम्मीद, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर नए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के निर्माण ने गति पकड़ ली है। प्लेटफार्मों पर लग रहे कालम ने जल्द निर्माण की उम्मीद जगा दी है। प्लेटफार्म नंबर एक, तीन-चार, पांच-छह और नौ पर कुल 27 कालम तैयार हो चुके हैं। प्लेटफार्म सात-आठ पर कालम लगाने का कार्य चल रहा है। कुल 29 कालम लगने हैं। कालम तैयार होने के बाद एफओबी की लांचिंग शुरू हो जाएगी।

दरअसल, रेलवे स्टेशन के एफओबी का नवनिर्माण दिसंबर 2025 में ही पूरा हो जाना था। पूर्व निर्धारित लक्ष्य बीत जाने के बाद दबाव बढ़ा तो निर्माण संगठन के उच्च अधिकारी ने कहा कि छठ पर्व तक निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। छठ पर्व सिर पर है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया। यात्री परेशान हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति, गति शक्ति की सुस्त रफ्तार और यात्रियों की समस्याओं को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से मुददा बनाया था।

अब कार्य की तेज चाल ने अगले साल तक निर्माण कार्य पूरा करने की आस जगा दी है। विश्वस्तरीय गोरखपुर जंक्शन से होकर रोजाना 100 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। करीब एक लाख लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। इन यात्रियों के लिए सिर्फ दो पतले एफओबी हैं। इन एफओबी के बीच लगभग एक किलोमीटर की दूरी है।