गोरखपुर ओटीएस योजना: करदाताओं को मिली 84 लाख की छूट, निगम को 3.84 करोड़ की वसूली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का करदाता काफी फायदा उठा रहे हैं। योजना के तहत अब तक 3.84 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। वहीं, 23,783 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगर निगम और शासन के पोर्टल पर आए आवेदनों के आधार पर 1,881 संपत्तियों के स्वामियों ने कर का भुगतान कर दिया है। योजना के तहत बकायेदारों को अब तक 84.08 लाख रुपये की छूट भी दी जा चुकी है।

27 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम और शासन के दोनों पोर्टल पर बड़ी संख्या में करदाताओं ने ओटीएस का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। शासन के पोर्टल पर 16,942 और नगर निगम के पोर्टल पर 6,841 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस तरह कुल आवेदनों की संख्या 23,783 पहुंच गई है।

योजना के तहत दोनों पोर्टल को मिलाकर 26.35 करोड़ रुपये की मांग दर्ज की गई है। इसके सापेक्ष अब तक 3.84 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। हालांकि, आवेदन करने वाले सभी करदाताओं ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। ऐसे में नगर निगम के सामने अधिक से अधिक बकायेदारों से भुगतान कराने की चुनौती है।