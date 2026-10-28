गोरखपुर शिक्षक MLC चुनाव: ध्रुव त्रिपाठी की राह में राजीव यादव की चुनौती, फंसा मुकाबला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में जीत का अंतर लगातार घट-बढ़ रहा है। दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को लाभ मिल रहा है।

दूसरी वरीयता की गिनती में ध्रुव ने फिर बढ़त बनाई है। 901 मतों से राजीव यादव से आगे चल रहे हैं। नीचे से 12 प्रत्याशी हट गए हैं। अभी अजीत और संजयन की गिनती बाकी। ध्रुव को 13030 और राजीव को 12129 वोट मिले हैं।