देवरिया के 40 साल पुराने उग्रसेन पुल में फिर आई दरार, भारी वाहनों पर लगाया प्रतिबंध; बिहार जाने वाले वाहनों की बढ़ी मुश्किलें

जागरण संवाददाता, देवरिया। देवरिया-गोरखपुर सीमा पर बरहज के निकट राप्ती नदी पर बने उग्रसेन सेतु में मंगलवार को दरार और होल होने के बाद भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। गोरखपुर और आजमगढ़ को देवरिया से जोड़ने वाले इस मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी यह प्रमुख संपर्क मार्ग है।

क्षति की वजह ओवरलोड वाहनों की बढ़ती आवाजाही बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मरम्मत में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए उच्चस्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है।करीब 660 मीटर लंबे पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने 1986 में कराया था। इसमें कुल 13 पाए हैं। करीब 40 साल पुराने पुल की तीन बार मरम्मत हो चुकी है।