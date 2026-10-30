देवरिया में 19 लाख खर्च, फिर भी 9 साल से अधूरे पड़े हैं 23 गरीबों के आशियाने

पुरुषोत्तम पाण्डेय, बनकटा, (देवरिया)। गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत सवाल खड़े कर रही है। वर्ष 2016-17 से अब तक क्षेत्र के 23 लाभार्थियों के खातों में आवास निर्माण के नाम पर करीब 19 लाख रुपये भेजे जा चुके हैं, लेकिन इन लाभार्थियों के घर अब तक नहीं बन सके हैं।

सवाल यह है कि सरकारी धनराशि मिलने के बावजूद आवास निर्माण क्यों नहीं पूरा हुआ? क्या लाभार्थियों को पात्रता के समय जमीन की उपलब्धता की जांच किए बिना योजना का लाभ दे दिया गया, या फिर आवास निर्माण की निगरानी में ही लापरवाही बरती गई? गरीबों को छत देने की मंशा से शुरू हुई योजना में वर्षों बाद भी आवास अधूरे रहना व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है।विभागीय स्तर पर आवास निर्माण पूरा नहीं होने के पीछे अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि कुछ लाभार्थियों के यहां जमीन को लेकर विवाद है, जबकि कुछ के पास आवास बनाने के लिए अपनी जमीन ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जमीन की अनुपलब्धता या विवाद निर्माण में बाधा बन रहा था, तो इन मामलों के समाधान के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए? लाभार्थियों को धनराशि जारी करने से पहले जमीन की स्थिति का सत्यापन किस स्तर पर किया गया था? यदि आवास निर्माण की राह में पहले से ही बाधाएं थीं, तो उनका समय रहते निराकरण क्यों नहीं कराया गया?



नौ साल में भी नहीं मिली पक्की छत



प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किस्तों में धनराशि दी जाती है। लेकिन बनकटा क्षेत्र में 23 लाभार्थियों के आवास अब तक पूरे नहीं होने का मामला योजना की निगरानी और क्रियान्वयन की पड़ताल की जरूरत बताता है।

हालांकि सभी लाभार्थियों को धनराशि किस अवधि में और कितनी-कितनी किस्तों में दी गई, इसका विस्तृत ब्योरा सामने आना बाकी है। ऐसे में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कितने आवास वास्तव में अधूरे हैं और कितने मामलों में निर्माण शुरू ही नहीं हुआ।