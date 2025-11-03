Language
    मां ने एक लाख रुपये लेकर 40 साल व्यक्ति के साथ तय कर दी नाबालिग बेटी की शादी, मारपीट के बाद शुरू हुआ हंगामा

    By Saurabh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    देवरिया में एक दुखद घटना में एक मां पर आरोप है कि उसने आर्थिक तंगी के कारण अपनी नाबालिग बेटी की शादी एक 40 वर्षीय व्यक्ति से एक लाख रुपये में तय कर दी। इस व्यवस्था के उजागर होने पर विवाद और मारपीट हुई। स्थानीय प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

    मां पर बेटी का एक लाख रुपये लेकर शादी कराने का लगाया आरोप।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के देवरिया रामनाथ वार्ड में सोमवार की देर शाम को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक मां अपनी बेटी को अनायास मारने पीटने लगी। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शांत कराया।

    मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि मां ने बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये लेकर भटनी थानाक्षेत्र के एक अधेड़ के साथ शादी तय कर दी है। एक दिन पूर्व भटनी पुलिस ने इस शादी को रुकवाया था। जिसके कारण बेटी के साथ मां मारपीट कर रही है।

    भटनी नगर के नूरीगंज स्थित मंदिर में बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन को किसी ने दी। कुछ ही देर में 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख यहां 40 साल का व्यक्ति फरार हो गया। वह 13 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा था।

    उसके बाद पुलिस व चाइल्ड हेल्प लाइन कर्मियों ने समझा कर घर भेज दिया। शादी करने वाला युवक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच सोमवार की शाम देवरिया रामनाथ वार्ड में किशोरी को उसकी मां मारने पीटने लगी।

    आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि लड़की पक्ष बहुत गरीब है।

    वह अपनी बेटी की शादी अधिक उम्र के व्यक्ति से करवा रही थी। भटनी थाना क्षेत्र का मामला है। शाम को किशाेरी की पिटाई की सूचना पर पुलिस गई थी। मामले को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा।