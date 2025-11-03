मां ने एक लाख रुपये लेकर 40 साल व्यक्ति के साथ तय कर दी नाबालिग बेटी की शादी, मारपीट के बाद शुरू हुआ हंगामा

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के देवरिया रामनाथ वार्ड में सोमवार की देर शाम को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक मां अपनी बेटी को अनायास मारने पीटने लगी। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शांत कराया।

मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि मां ने बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये लेकर भटनी थानाक्षेत्र के एक अधेड़ के साथ शादी तय कर दी है। एक दिन पूर्व भटनी पुलिस ने इस शादी को रुकवाया था। जिसके कारण बेटी के साथ मां मारपीट कर रही है।

भटनी नगर के नूरीगंज स्थित मंदिर में बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन को किसी ने दी। कुछ ही देर में 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख यहां 40 साल का व्यक्ति फरार हो गया। वह 13 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा था।

उसके बाद पुलिस व चाइल्ड हेल्प लाइन कर्मियों ने समझा कर घर भेज दिया। शादी करने वाला युवक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच सोमवार की शाम देवरिया रामनाथ वार्ड में किशोरी को उसकी मां मारने पीटने लगी।