'साहब मैं नाबालिग हूं, पिता ने जबरन करा दी शादी', बाल कल्याण विभाग को शिकायत मिलने के बाद मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। साहब मैं अभी नाबालिग हूं। मेरा मेरे पिता ने जबरिया एक नाबालिग लड़की से मेरा बाल विवाह करा दिया है। मैं शादी का ककहरा भी नहीं जान रहा हूं। ऐसे में मुझे शादी के बंधन से मुक्त किया जाय, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

इस तरह की शिकायत चाइल्ड हेल्प लाइन पर सलेमपुर कोतवाली के सलाहाबाद के रहने वाला कुंदन 15 वर्ष पुत्र तेज नारायण ने मोबाइल से चाइल्ड हेल्प लाइन पर शिकायत की। उसने बताया कि मेरे पिता ने 22 नवंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ मुझे बिना बताए बाल विवाह कर दी है। हम दोनों पति पत्नी नाबालिग है। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो विभाग के कोऑर्डिनेटर अनुराधा व उसके सहयोगी शनिवार को कोतवाली सलेमपुर पहुंचे।