    'साहब मैं नाबालिग हूं, पिता ने जबरन करा दी शादी', बाल कल्याण विभाग को शिकायत मिलने के बाद मचा हड़कंप

    By Shyamnarayan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    देवरिया में बाल कल्याण विभाग को एक नाबालिग लड़की की शिकायत मिली, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी है। शिकायत मिलने के ...और पढ़ें

    नाबालिग ने जबरन शादी कराने पर बाल कल्याण विभाग में की शिकायत।

    जागरण संवाददाता, सलेमपुर। साहब मैं अभी नाबालिग हूं। मेरा मेरे पिता ने जबरिया एक नाबालिग लड़की से मेरा बाल विवाह करा दिया है। मैं शादी का ककहरा भी नहीं जान रहा हूं। ऐसे में मुझे शादी के बंधन से मुक्त किया जाय, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

    इस तरह की शिकायत चाइल्ड हेल्प लाइन पर सलेमपुर कोतवाली के सलाहाबाद के रहने वाला कुंदन 15 वर्ष पुत्र तेज नारायण ने मोबाइल से चाइल्ड हेल्प लाइन पर शिकायत की।

    उसने बताया कि मेरे पिता ने 22 नवंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ मुझे बिना बताए बाल विवाह कर दी है। हम दोनों पति पत्नी नाबालिग है। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो विभाग के कोऑर्डिनेटर अनुराधा व उसके सहयोगी शनिवार को कोतवाली सलेमपुर पहुंचे।

    वहां से कोतवाली पुलिस शिकायतकर्ता के घर पहुंची और ति पत्नी के रुप में रह रहे दोनों नाबालिगो को कोतवाली ले गई। वहां पर दोनों का आधार कार्ड मिलान करने के बाद पूछ ताछ की गई।

    दोनों की उम्र 15-15 वर्ष पाई गई। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरा करने के बाद दोनो नाबालिगो को महिला कल्याण विभाग के संबंधित कर्मचारियों को सौंप दी।

    बाल विवाह अपराध की श्रेणी में है। दोनों नाबालिगो को विभाग अपने सुपुर्दर्गी में ली है। इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेेश किया जाएगा। उसी दौरान नाबालिग के पिता को भी न्यायालय में बुलाई जाएगी। -अनुराधा, कोऑर्डिनेटर महिला कल्याण विभाग।