मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों ने किया हंगामा, एक्स-रे मशीन खराब

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पैथोलाजी विभाग के पंजीकरण काउंटर के सामने मंगलवार को लाइन लगाए रोगियों के सब्र का बांध टूट गया औैर वे हंगामा करने लगे। कारण लाइन लगाने के बाद लोग पीछे खड़े थे जबकि कई लोग बगल से पंजीकरण कराने लगे। जिसका तीन घंटे से लाइन लगा कर खड़े लोगों ने विरोध किया।

यहां हंगामा के समय एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। शोर सुन पहुंचे एक होमगार्ड ने रोगियों को किसी तरह शांत कराया। ओपीडी में मौसमी बुखार के सर्वाधिक रोगी देखे गए।

मेडिकल कॉलेज में रोगियों की भीड़ अनियंत्रित रही। सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षाकर्मी रोगियों की भीड़ देख चुपचाप किनारे खड़े दिखे। ओपीडी में सुबह से दोपहर तक लाइन लगी रही। मेडिसिन विभाग में शोर शराबा व हंगामा होता रहा।

दोपहर दो बजे ओपीडी की भीड़ कम हो गई थी लेकिन पैथोलॉजी काउंटर के पंजीकरण के सामने भीड़ लगी रही। यहां शाम को चार बजे तक रोगियों की भीड़ रही। यहां कई बार रोगियों ने हंगामा किया।

नहीं ठीक हुई एक्स-रे मशीन

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के आर्थो विभाग में खराब एक्सरे मशीन को ठीक नहीं किया जा सका है। जिससे यहां रोगी लाइन लगा कर बिना जांच कराए ही वापस लौट गए। पुराने भवन के एक्स-रे कक्ष में दोपहर दो बजे तक दो सौ से अधिक एक्सरे करने के बाद भी रोगियों की लाइन नहीं टूटी। यहां भी रोगियों ने कई बार हंगामा किया।