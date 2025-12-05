दुकान के नौकर को दिल दे बैठी मालकिन, पांच बच्चों को छोड़ हो गई फरार

संवाद सूत्र, भटनी (देवरिया)। कबाड़ी का काम करने वाले युवक की पत्नी पांच बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। मामला उजागर होने पर पति की बेबसी इस कदर सामने आई कि उसने खुद ही पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करा दिया। यह मामला उपनगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

भटनी नगर पंचायत में कबाड़ का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर अंबेडकर नगर जिले का युवक काम करता था। इसी दौरान दुकान मालिक की पत्नी और उस युवक के बीच प्रेम संबंध बन गया। प्रेम इतना गहरा हो गया कि महिला अपने पति और पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी के पास अंबेडकर नगर जनपद चली गई।