दुकान के नौकर को दिल दे बैठी मालकिन, पांच बच्चों को छोड़ हो गई फरार
देवरिया में एक विवाहित महिला, जो पांच बच्चों की मां है, अपनी दुकान के नौकर के साथ भाग गई। महिला और नौकर के बीच प्रेम संबंध था, जिसके चलते उसने यह कदम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भटनी (देवरिया)। कबाड़ी का काम करने वाले युवक की पत्नी पांच बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। मामला उजागर होने पर पति की बेबसी इस कदर सामने आई कि उसने खुद ही पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करा दिया। यह मामला उपनगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
भटनी नगर पंचायत में कबाड़ का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर अंबेडकर नगर जिले का युवक काम करता था। इसी दौरान दुकान मालिक की पत्नी और उस युवक के बीच प्रेम संबंध बन गया। प्रेम इतना गहरा हो गया कि महिला अपने पति और पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी के पास अंबेडकर नगर जनपद चली गई।
पत्नी के लापता होने की जानकारी होते ही पति भी अंबेडकर नगर पहुंच गया और उसे बच्चों और परिवार का हवाला देते हुए साथ चलने को कहा। लेकिन महिला ने साफ शब्दों में पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया और प्रेमी के साथ ही जीवन बिताने का निर्णय सुना दिया। बेबस पति ने अंबेडकरनगर स्थित एक मंदिर में अपनी पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करा दिया।
