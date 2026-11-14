देवरिया में अमृतसर एक्सप्रेस के आगे आया युवक, दोनों पैर कटे; गोरखपुर रेफर
अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके दोनों पैर कट ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक।
हादसे में युवक के दोनों पैर गंभीर रूप से कटे।
घायल को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
संवाद सूत्र, बनकटा। अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस की चपेट में आने से शनिवार की भोर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपार रानी पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 3:30 बजे भाटपार रानी स्टेशन मास्टर ने रेलवे पोल संख्या 418 के पास एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल की पहचान प्रेम कुमार शाह पुत्र बिंदा शाह निवासी ग्राम सैदपुर, थाना गोरेयाकोठी, जिला सिवान (बिहार) के रूप में की।
ट्रेन के चालक के मेमो के अनुसार, युवक ट्रेन से गिरा नहीं था, बल्कि ट्रेन के आगे आ गया था। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति में उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने युवक के स्वजन को घटना की सूचना दे दी है।
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आरपीएफ इंस्पेक्टर भटनी ने बताया कि युवक का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ट्रेन के आगे आने से हादसा हुआ है।
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