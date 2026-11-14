देवरिया में अमृतसर एक्सप्रेस के आगे आया युवक, दोनों पैर कटे; गोरखपुर रेफर

संवाद सूत्र, बनकटा। अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस की चपेट में आने से शनिवार की भोर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपार रानी पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 3:30 बजे भाटपार रानी स्टेशन मास्टर ने रेलवे पोल संख्या 418 के पास एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल की पहचान प्रेम कुमार शाह पुत्र बिंदा शाह निवासी ग्राम सैदपुर, थाना गोरेयाकोठी, जिला सिवान (बिहार) के रूप में की।