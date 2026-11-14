देवरिया के तीन गांवों में जमकर चले लाठी-डंडे, महिला समेत छह लहूलुहान; 9 पर केस

संवाद सूत्र गौरीबाजार। तीन गांवों में पारिवारिक कलह और पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट की अलग-अलग घटनाओं में एक महिला समेत छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर नौ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहली घटना सोपरी बुजुर्ग की है। यहां की निवासी शिल्पा गौड़ ने बताया कि 13 नवंबर 2026 को उनके भसुर सुनील कुमार गौड़ और उनकी पत्नी करिश्मा ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें व उनके पति श्रीराम गौड़ को बुरी तरह पीटा। हमले में शिल्पा का सिर फट गया। पुलिस ने दंपती के खिलाफ केस दर्ज किया है।