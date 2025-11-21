देवरिया में संदिग्ध परिस्थिति में सरयू नदी में तैरता मिला युवक का शव, तीन दिन पहले गया था लखनऊ

संवाद सूत्र, मदनपुर। एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में शुक्रवार को बड़हलगंज स्थित सरयू नदी में तैरता मिला। शव को अन्त्य परीक्षण के लिए भेज कर जांच में जुटी पुलिस पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का स्पष्ट होने की बात कह रही है।

गोला कस्बा के रहने वाले गिरधारी भूज का 24 वर्षीय पुत्र आशुतोष तीन दिन पूर्व विदेश जाने के लिए मेडिकल कराने लखनऊ गया था। शुक्रवार को अचानक उसका शव गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज स्थित नदी में तैरता मिलने की सूचना मिली। जबकि कस्बे के लोग उसे सुबह कस्बे में होने की बात कह रहे है।