देवरिया में संदिग्ध परिस्थिति में सरयू नदी में तैरता मिला युवक का शव, तीन दिन पहले गया था लखनऊ
देवरिया में सरयू नदी में एक युवक का शव मिला है। युवक तीन दिन पहले लखनऊ गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस उसके परिजनों की तलाश कर रही है।
संवाद सूत्र, मदनपुर। एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में शुक्रवार को बड़हलगंज स्थित सरयू नदी में तैरता मिला। शव को अन्त्य परीक्षण के लिए भेज कर जांच में जुटी पुलिस पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का स्पष्ट होने की बात कह रही है।
गोला कस्बा के रहने वाले गिरधारी भूज का 24 वर्षीय पुत्र आशुतोष तीन दिन पूर्व विदेश जाने के लिए मेडिकल कराने लखनऊ गया था। शुक्रवार को अचानक उसका शव गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज स्थित नदी में तैरता मिलने की सूचना मिली। जबकि कस्बे के लोग उसे सुबह कस्बे में होने की बात कह रहे है।
बड़हलगंज पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में स्वजन घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मृतक तीन भाइयों में माझिल था।
थानाध्यक्ष बड़हलगंज चंद्रभान सिंह ने बताया नदी में तैरता शव मिला था। शिनाख्त के बाद स्वजन को सूचना दे गई थी। मौत का कारण अन्त्य परिक्षण रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।