देवरिया में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चे घायल, गाय की जान गई

भाटपाररानी के खरहरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार के तीन बच्चे घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के समय बच्चे बरामदे में खेल रहे थे। एक गाय की भी मौत हो गई। एम्बुलेंस न मिलने पर भाजयुमो नेता ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जहाँ से गंभीर रूप से घायल बच्ची को गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, भाटपाररानी । खरहरी गांव में शनिवार की सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन बच्चे घायल हो गए। जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है। इस घटना में एक गाय की भी मौत हो गई है।

शनिवार की सुबह गरज तड़क के साथ हो रही बारिश के दौरान खरहरी गांव की रहने वाली दीपा चौहान के घर के तीन बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे घर के बरामदे में खेल रहे थे।

इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हो गए। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हरेंद्र चौहान की बेटी नेहा 13 वर्ष, स्नेहा 10 वर्ष वह शुभम 9 वर्ष घायल हो गए। आनन फानन में स्वजन उन्हें लेकर पीएचसी पहुचे। जहां इलाज के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।