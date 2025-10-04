Language
    देवरिया में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चे घायल, गाय की जान गई

    By MOHIT SHUKLA Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    भाटपाररानी के खरहरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार के तीन बच्चे घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के समय बच्चे बरामदे में खेल रहे थे। एक गाय की भी मौत हो गई। एम्बुलेंस न मिलने पर भाजयुमो नेता ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जहाँ से गंभीर रूप से घायल बच्ची को गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

    आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन मासूम झुलसे। जागरण

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी । खरहरी गांव में शनिवार की सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन बच्चे घायल हो गए। जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है। इस घटना में एक गाय की भी मौत हो गई है।

    शनिवार की सुबह गरज तड़क के साथ हो रही बारिश के दौरान खरहरी गांव की रहने वाली दीपा चौहान के घर के तीन बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे घर के बरामदे में खेल रहे थे।

    इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हो गए। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हरेंद्र चौहान की बेटी नेहा 13 वर्ष, स्नेहा 10 वर्ष वह शुभम 9 वर्ष घायल हो गए। आनन फानन में स्वजन उन्हें लेकर पीएचसी पहुचे। जहां इलाज के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

    जिला महामंत्री ने पहुंचाया अस्पताल

    एम्बुलेंस नहीं मिलने पर सूचना के बाद मौके पर पहुंचे भाजयुमों के जिला महामंत्री सर्वेश तिवारी ने उन्हें देवरिया अस्पताल पहुंचाया। जहां से नेहा की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। इस घटना में दीपा चौहान की एक गाय की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।