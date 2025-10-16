Language
    UP के इस जिले में NH की विवादित भूमि का राजस्व टीम ने की पैमाइश, मकान तोड़े जाने को लेकर हुई नोकझोंक

    By Shyamnarayan Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के लाररोड में राष्ट्रीय राजमार्ग 227 ए के निर्माण में भूमि विवाद हो गया। एनएच कर्मचारियों और किसानों के बीच बहस के बाद, मईल पुलिस ने हस्तक्षेप किया। राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश की और सीमांकन किया, क्योंकि भू-स्वामी अधिग्रहित भूमि से संतुष्ट नहीं थे। विरोध के बाद, पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने मामले को शांत किया और विवाद का समाधान किया।

    - मकान तोड़े जाने को लेकर हुई नोकझोंक चालक को पीटा

    संवाद सूत्र, लाररोड। निर्माणाधीन राष्ट्रीय रामजानकी मार्ग 227 ए के फोरलेन सड़क निर्माण में जमीन के विवाद को लेकर एनएच के कर्मचारियों व काश्तकारों के बीच नोकझोंक हो गई। मौके पर पहुंची मईल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत किया। इसके बाद राजस्व टीम पहुंची और पैमाइश कर जमीन का सीमांकन किया।

    कुंडौली चौराहा से लेकर लार रोड के बीच बन रहे एनएच सड़क में अधिग्रहित भूमि को लेकर भू स्वामी संतुष्ट नहीं थे। इसके चलते जब एनएच के कर्मचारी सड़क निर्माण के लिए जेसीबी लेकर पहुंचे और लार रोड में मकान की तोड़ फोड़ शुरु किए तो कुंडौली, लार रोड,बढ़या हरदो, पिपरा बांध के दर्जनों लोग लामबंद होकर तोड़फोड़ को रोक दिया और जेसीबी चालक को भगा दिया, चालक को भी किसी ने मार दिया।

    इसके बाद एनएच कर्मचारियों व काश्तकारों के बीच काफी देर तक शोर शराबा व हंगामा हुआ। एनएच के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने लोगों को समझाया। इसके बाद एनएच अधिकारियों के फोन करने पर नायब तहसीलदार गोपालजी, राजस्व निरीक्षक हरी प्रसाद व लेखपाल की टीम पहुंची और मौके की पैमाइश की।

    पैमाइश के बाद सीमांकन किया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में नायब तहसीलदार गोपालजी ने बताया कि एनएच व काश्तकारों की जमीन को लेकर विवाद था। जिसका पैमाइश के बाद निस्तारण कर दिया गया।