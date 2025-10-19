दूसरे से बात करने के शक में प्रेमी ने की थी किशोरी की हत्या, वारदात को अंजाम देकर पोखरे में फेंक दिया था शव
देवरिया के गौरीबाजार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंशी उर्फ नेयाजुद्दीन नामक एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि वह किसी और से बात कर रही है। उसने शव को एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार कर उसे पोखरे में फेंक दिया। उसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने घटना की कहानी बताई। पुलिस ने आरोपित को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपित मुंशी उर्फ नेयाजुद्दीन का किशोरी से प्रेम संबंध था। उसे शक हो गया था कि वह किसी और लड़के से बात कर रही है। इसी शक में वह उसे 13 अक्टूबर की रात मिलने के लिए बुलाया और उसे मौत के घाट उतार कर शव को पोखरे में फेंक दिया।
घटना के बाद किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित मुंसी उर्फ नेयाजुद्दीन पुत्र रहमुद्दीन निवासी रतनपुर थाना गौरीबाजार के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की।
मुखबिर की सूचना पर रेलवे पश्चिमी ढाला के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार सिंह, का. रमेश यादव, सुरजीत यादव, कां. अभिनव यादव आदि शामिल रहे।
