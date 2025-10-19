दूसरे से बात करने के शक में प्रेमी ने की थी किशोरी की हत्या, वारदात को अंजाम देकर पोखरे में फेंक दिया था शव

जागरण संवाददाता, देवरिया। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार कर उसे पोखरे में फेंक दिया। उसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने घटना की कहानी बताई। पुलिस ने आरोपित को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित मुंशी उर्फ नेयाजुद्दीन का किशोरी से प्रेम संबंध था। उसे शक हो गया था कि वह किसी और लड़के से बात कर रही है। इसी शक में वह उसे 13 अक्टूबर की रात मिलने के लिए बुलाया और उसे मौत के घाट उतार कर शव को पोखरे में फेंक दिया।