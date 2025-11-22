Language
    IAS श्रुति शर्मा के नाम से फेसबुक पर बनाए कई फेक ID, SDM ने लोगों से किया आग्रह

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    इंटरनेट मीडिया पर आईएएस श्रुति शर्मा के नाम से कई नकली खाते बनाए गए हैं, जिनसे लोगों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम ने जनता से इन फर्जी अकाउंट से सावधान रहने और कोई भी जानकारी साझा न करने का आग्रह किया है। मामले की जांच चल रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सतर्कता आवश्यक है।

    IAS श्रुति शर्मा के नाम से फेसबुक पर बनाए कई फेक आईडी।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। सदर एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी श्रुति शर्मा के नाम से फेसबुक पर कई फेक आईडी बनाए जाने का मामला सामने आया है। उन्होंने वाट्सएप स्टेट्स के जरिये फर्जी आईडी साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि फेसबुक पर उनकी कोई पब्लिक आईडी नहीं हैं। उन्होंने लोगों से सभी फेक आईडी को रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।

    यूपीएससी 2021 की टापर रहीं आईएएस अधिकारी श्रुति शर्मा के नाम से फेसबुक पर कई फर्जी आईडी बने हैं। उन्होंने इन फेक आईडी को सार्वजनिक किया है। फेसबुक पर श्रुति शर्मा आईएएस के नाम से बने फेक आईडी पर 19 हजार तो आईएएस श्रुति शर्मा ऑफिशियल पर 1700, श्रुति शर्मा आईएएस टॉपर पर एक हजार, श्रुति शर्मा आईएएस फैंस पर 1500 लोग जुड़े हैं।

    आईएएस श्रुति शर्मा मैम से 528, आईएएस श्रुति शर्मा से 849, आईएएस श्रुति शर्मा मैस फैन क्लब से 2200 लोग जुड़े हैं। इसके अलावा भी कई अन्य आईडी बना है। सभी में उनकी विभिन्न तस्वीरों का प्रयोग किया गया है।

    2022 में भी ट्विटर व फेसबुक पर फर्जी आईडी का मामला

    बिजनौर की रहने वाली आईएएस अधिकारी श्रुति शर्मा के नाम से वर्ष 2022 में भी ट्विटर (अब एक्स) व फेसबुक पर फर्जी आईडी का मामला सामने आया था। फेक आईडी से विवादित पोस्ट किए गए थे।

    फेसबुक पर मेरे नाम से कई फर्जी आईडी बनाया गया है। जानकारी होने पर मैं हैरान हूं। इसलिए रिपोर्ट करने के लिए आग्रह किया गया है। -श्रुति शर्मा, एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (आईएएस अधिकारी)।