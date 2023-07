Deoria News: सात फेरे पर भारी पड़ा 'प्यार', पति ने प्रेमी के साथ कराई पत्नी की शादी; 15 दिन पहले हुआ था विवाह

मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है। शादी के चंद दिनों बाद ही पत्नी ने मायके में बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर प्रेमी के साथ चली गई। हालचाल लेने के लिए ससुरालियों ने मायके में फोन किया तो जानकारी हुई। खोजबीन के बाद पता चला कि वह गांव के ही प्रेमी के घर पर है। आखिरकार उसके प्यार की जीत हुई और पति ने प्रेमी के साथ शादी कराई।

पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवरिया, जागरण संवाददाता। महज दो सप्ताह पूर्व सात जन्मों तक एक साथ रहने के लिए सात फेरे लेने वाली विवाहिता पर प्रेम का परवान इतना भारी पड़ गया कि अपने पति को छोड़कर प्रेमी का हाथ थाम लिया और उसके साथ चली गई। उधर, पत्नी की जिद के आगे पति ने भी हार मान ली और अपनी पत्नी का शादी उसके प्रेमी के साथ करा दिया। मामला पुलिस तक पहुंची तो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। यह है मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती की शादी बीते 24 जून को कुशीनगर जनपद के कसया थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। विदा होकर जाने के बाद ससुराल में कुछ दिन रही। उसके बाद वह ससुरालियों से अपने मायके में बर्थडे पार्टी है यह कह कर के चार दिन पूर्व चली आई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब मायके वालों ने उसका हालचाल ससुरालियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह तो कुछ दिन पूर्व मायके में अपने भाई का बर्थडे पार्टी है यह कह करके चली गई है। यह सुनते ही मायके वालों के होश उड़ गए और उसकी तलाश में जुट गए। जानकारी होने पर ससुराल पक्ष के लोग भी आ गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। लोकेशन ट्रेस कर युवती को ढूंढा मोबाइल नंबर से पुलिस लोकेशन ट्रेस करने लगी तो वह उसके गांव में ही मिली। इंस्पेक्टर महिला पुलिस के साथ पहुंच उसे पकड़कर थाने ले आए। देर रात दोनों पक्षों में पंचायत चली। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को एक साथ रहने की इजाजत दे दी। विवाहिता ने सात फेरों के साथ लिए गए वचनों को ताक पर रखते हुए अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को एक साथ कोर्ट मैरिज कर के प्रमाण पत्र देने की हिदायत दी। लिखित समझौता के बाद आखिरकार मायके और ससुराल पक्ष के लोग अपने- अपने घर वापस हो गए। क्या कहती है पुलिस इस संबंध में इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि युवती के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है। विवाहिता प्रेमी के साथ ही रहने का फैसला कर ली है।

Edited By: Pragati Chand