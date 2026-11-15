बिहार के गोपालगंज में खौफनाक वारदात, दरवाजा बंद करने के विवाद में भतीजे ने चाची की कुदाल से काटकर की हत्या

जागरण संवाददाता देवरिया। पड़ोसी प्रांत बिहार के गोपालगंज में दरवाजा बंद करने के विवाद में भतीजे ने अपनी चाची की कुदाल से काटकर कर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला को स्वजन उपचार के लिए रात में 11.15 बजे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के देउरवा गांव में जुलेखा खातून (30) पत्नी खुर्शीद अंसारी अपने तीन बच्चों के साथ घर पर रहती थीं। उनके पति खुर्शीद अंसारी करीब 15 दिन पहले सऊदी अरब गए हैं।

स्वजन के अनुसार, शनिवार रात करीब आठ बजे जुलेखा ने अपने दरवाजे का फाटक बंद कर दिया। इसी बात को लेकर उनके भतीजे ने विरोध शुरू कर दिया। दरवाजा बंद करने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आक्रोशित भतीजे ने कुदाल से जुलेखा के सिर पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर गिर पड़ीं।

घटना के बाद परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद जुलेखा को मृत घोषित कर दिया।

चिकित्सकों की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां की मौत के बाद तीनों मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पति के विदेश में होने के कारण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।