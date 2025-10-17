UP News: गूगल मैप ने दी गलत लोकेशन, सेमरा पुल के पास ट्रालर दुर्घटनाग्रस्त

जागरण संवाददाता, मदनपुर, देवरिया । गूगल द्वारा गलत रूट लोकेशन बताना ट्रालर चालकों के लिए भारी पड़ गया। सड़क निर्माण के लिए बजरी लेकर सोनूघाट जा रहा वाहन सेमरा पुल के समीप बांध पर दुर्घटना ग्रस्त हो गया। पीछे आरहे वाहन चालकों की सजगता से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। गनीमत रहा कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

गुरुवार की रात तीन ट्रालर चालक रजनीश, कैलाश, प्रियांक चित्रकूट से सड़क निर्माण के लिए बजरी लेकर सोनूघाट जा रहे थे। चालकों ने बताया कि गूगल लोकेशन के सहारे बड़हलगंज से आगे बढ़ने पर गूगल द्वारा सेमरा पुल से होकर जाने का रास्ता बताया गया। गोरखपुर जनपद की सीमा में सेमरा पुल के एप्रोच मार्ग से जुड़े सेमरा-नवलपुर बांध पर जैसे वाहन पहुंचे मार्ग सकरा होने के कारण आगे चल रहा रजनीश का ट्रालर बांध से नीचे फिसलने लगा।

गनीमत रही कि स्पीड कम होने से किनारे पर लगे पेड़ों से टकरा कर वह रुक गया अन्यथा गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो जाता। आगे के वाहन को दुर्घटनाग्रस्त होते देख पीछे आ रहे चालकों ने वाहन रोक लिया। बाधित हुए आवागमन को शुक्रवार को उजाला होने पर वाहन को बाहर निकाल कर सुचारू कराया गया। बात दें गूगल के गलत रूट बताने से हुए हादसों में कई की जान भी जा चुकी है।