जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में गेहूं व हरी मटर का बीमा शुरू हो गया है। दैवीय या प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का लाभ किसानों को मिल सकेगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड को बीमा के लिए नामित किया गया है।

जिले में इस वर्ष 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी फसलों की बोआई हो रही है, जिसमें 1.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं बोने का लक्ष्य निर्धारित है। शासन की तरफ से गेहूं के अलावा हरी मटर को बीमा का लाभ दिया जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्डधारक किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर 31 दिसंबर तक प्रीमियम की राशि कटवा कर बैंक से रसीद प्राप्त करेंगे। जिससे उनका फसल बीमा सुनिश्चित हो सके। जिन किसानों ने केसीसी नहीं बनवाया है। वे किसान कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते हैं।