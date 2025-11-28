Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पर बड़ा अपडेट, शुरू हुआ रबी की फसलों का बीमा; ये है लास्ट डेट
देवरिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं और हरी मटर जैसी रबी फसलों का बीमा शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी नामित की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक 31 दिसंबर तक प्रीमियम कटवाकर बीमा करा सकते हैं। गैर-ऋणी किसान कामन सर्विस सेंटर से बीमा करा सकते हैं। बटाईदार किसानों को भी लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए 14447 पर संपर्क करें। बीमा न चाहने वाले 24 दिसंबर तक बैंक को सूचित करें।
जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में गेहूं व हरी मटर का बीमा शुरू हो गया है। दैवीय या प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का लाभ किसानों को मिल सकेगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड को बीमा के लिए नामित किया गया है।
जिले में इस वर्ष 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी फसलों की बोआई हो रही है, जिसमें 1.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं बोने का लक्ष्य निर्धारित है। शासन की तरफ से गेहूं के अलावा हरी मटर को बीमा का लाभ दिया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्डधारक किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर 31 दिसंबर तक प्रीमियम की राशि कटवा कर बैंक से रसीद प्राप्त करेंगे। जिससे उनका फसल बीमा सुनिश्चित हो सके। जिन किसानों ने केसीसी नहीं बनवाया है। वे किसान कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते हैं।
योजना का लाभ दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले बटाइदार किसान भी उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें भूमि स्वामी से प्रमाणित अतिरिक्त प्रमाणपत्र देना आवश्यक है। गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, नवीनतम बैंक पासबुक, खतौनी व मोबाइल नंबर शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान फसल बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला कृषि अधिकारी उदयशंकर सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसी भी दैवीय आपदा या प्राकृतिक नुकसान की स्थिति में फसल क्षति की भरपाई करना है। जिन किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं लेना है, वे अपने बैंक को 24 दिसंबर तक लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं।
