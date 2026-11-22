जागरण संवाददाता, भटनी। चांदपार पुल के पास रविवार को सड़क किनारे पूर्व प्रधान का शव बरामद किया गया। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

मृतक की पहचान पंडरी बनमाली गांव निवासी संजय प्रसाद उर्फ श्यामा (50) पुत्र शिवदेनी प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संजय प्रसाद शनिवार सुबह घर से निकले थे। वह चांदपार स्थित एक विद्यालय में वाहन चालक के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ ही वह गांव के पूर्व प्रधान भी रह चुके थे।